Bakan Koca'dan 'H3n2 Virüsü' Açıklaması Bizim İçin Risk Oluşturmuyor (2)

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1 saat önce
'HASTALARI ZİYARET ETTİ'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi temasta bulunmak üzere geldiği Mersin'de, Vali Ali İhsan Su, Milletvekili Ali Cumhur Taşkın ve kalabalık bir heyetle Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.
'HASTALARI ZİYARET ETTİ'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi temasta bulunmak üzere geldiği Mersin
'de, Vali Ali İhsan Su
, Milletvekili Ali Cumhur Taşkın
ve kalabalık bir heyetle Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı ve hastane yönetimi tarafından karşılanan Koca, yatarak tedavi gören hastalara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Vatandaşlarla da sohbet eden Koca, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri kırmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:37 Kaynak: DHA
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