Bakan Koca'dan Hatayspor taraftarı fotoğrafıyla uyarı - Son Dakika

Bakan Koca'dan Hatayspor taraftarı fotoğrafıyla uyarı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Süper Lig'e çıkan Hatayspor taraftarının dev ekranda Adanaspor karşılaşmasını açık havada bir arada izlediği anın fotoğrafını paylaşarak, "Bu kalabalıklar, bizi salgına karşı ağır yenilgiye uğratır" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Süper Lig'e çıkan Hatayspor taraftarının dev ekranda Adanaspor karşılaşmasını açık havada bir arada izlediği anın fotoğrafını paylaşarak, "Bu kalabalıklar, bizi salgına karşı ağır yenilgiye uğratır" dedi. Bakan Koca, dün Adanaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek Süper Lig'e çıkan Hatayspor taraftarlarının, bu karşılaşmayı açık havada kurulan dev ekranda izlediği anın fotoğrafını paylaştı. Koca, fotoğrafa ilişkin, "Hatayspor'u Süper Lige çıkaran maçta, seyircisiz maç kuralına tribünlerde uyuldu; açık havadaysa, dev ekranlar karşısında salgın unutuldu. Önümüzdeki maçlara bakmalıyız! COVID-19 solunum yoluyla, yakın temasta bulaşıyor. Bu kalabalıklar, bizi salgına karşı ağır yenilgiye uğratır" ifadesini kullandı. Trafikte dehşet anları! Tartıştığı kişiyi elinde bıçakla böyle kovaladı "Delikanlılık ölmüş" dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler Galatasaray'a geri dönmesi beklenen Semih Kaya, Sparta Prag'la yollarını ayırdı Haber: ANKARA, -



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Trafikte dehşet anları! Tartıştığı kişiyi elinde bıçakla böyle kovaladı

"Delikanlılık ölmüş" dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler

Galatasaray'a geri dönmesi beklenen Semih Kaya, Sparta Prag'la yollarını ayırdı

İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi

Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı

Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil

Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler

Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor

Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu

İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk

Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi

Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü

"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı

Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada

Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek