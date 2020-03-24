Bakan Koca'dan "Hayat eve sığar" paylaşımı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müzisyen Mazhar Alanson'un fotoğrafının yer aldığı "Hayat eve sığar" mesajını paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müzisyen Mazhar Alanson'un fotoğrafının yer aldığı "Hayat eve sığar" mesajını paylaştı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Alanson'un gitar çalarken görüldüğü fotoğrafa "Hayat eve sığar" etiketiyle yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:38 Kaynak: AA
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