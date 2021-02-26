Bakan Koca: "Geçen haftaya göre, vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illerimiz, Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay." - Son Dakika

Bakan Koca: "Geçen haftaya göre, vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illerimiz, Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay."
26.02.2021 22:24
Bakan Koca: "Geçen haftaya göre, vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illerimiz, Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay."
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