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Bakan Koca'dan İstanbul'da sağlık çalışanını darbeden şüphelinin tutuklanmasına ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika

Bakan Koca'dan İstanbul'da sağlık çalışanını darbeden şüphelinin tutuklanmasına ilişkin paylaşım Açıklaması

16.02.2022 22:14
Bakan Koca'dan İstanbul'da sağlık çalışanını darbeden şüphelinin tutuklanmasına ilişkin paylaşım Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da sağlık çalışanını darbeden şüphelinin tutuklanmasına ilişkin, "Suçu üzerinde düşünmek için çok zamanı olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da sağlık çalışanını darbeden şüphelinin tutuklanmasına ilişkin, "Suçu üzerinde düşünmek için çok zamanı olacak." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Ümraniye Devlet Hastanesinde görevli tekniker arkadaşımıza şiddet uygulayan şüpheli, Kovid karantina süresinin dolmasının ardından gözaltına alınıp, sevk edildiği hakimlikçe kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçu üzerinde düşünmek için çok zamanı olacak." ifadesine yer verdi.

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Fahrettin Koca, İstanbul, Ümraniye, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Koca'dan İstanbul'da sağlık çalışanını darbeden şüphelinin tutuklanmasına ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Koca'dan İstanbul'da sağlık çalışanını darbeden şüphelinin tutuklanmasına ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
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