Bakan Koca'dan, İstanbul'da Yeni Yılın İlk Bebeğine Ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul 'da dünyaya gelen 2019'un ilk bebeğini ziyaret etti.Koca, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bebeğini dünyaya getiren 24 yaşındaki Elif Eser ile eşi Enes Eser'i ve yeni doğan bebekleri Muhammed Ali 'yi ziyaret etti.Bakan Koca, ailenin ilk bebeği olan 3 kilo 900 gram ağırlığındaki Muhammed Ali'nin bahtının açık, ailesine, Türkiye 'ye ve insanlığa hayırlı bir insan olmasını temenni ederek, anneye çiçek takdim ederek, bebeğe altın taktı.Annenin sağlık durumunun iyi olduğunu da öğrenen Koca, doğum şeklinin normal olup olmadığını sordu. Bir gazetecinin "Siz normal doğum taraftarı mısınız?" sorusu üzerine "Tabii ki normal doğum taraftarıyım." cevabını verdi.Yeni yılın ilk dakikalarında doğan bebekleri görmek ve annelerini de tebrik etmek için hastaneye geldiklerini belirten Koca, şunları kaydetti:"Biliyorsunuz her yıl 1 milyon 250 bine yakın doğum gerçekleşmekte ama bu doğumların önemli kısmı her geçen gün sezaryen doğum şeklinde olmakta. Şu an yüzde 54'lere çıkan özellikle kamuda geldiğimiz noktanın stabil olduğunu ama özel sağlık kuruluşlarında her geçen gün bu oranların daha da yükseldiğini görüyoruz. Sezaryen aslında bir doğum şekli değil. Sezaryen anne veya bebeğin sağlığı için zorunlu bir durum söz konusu olduğunda yapılan cerrahi bir ameliyat. Olması gereken, normal doğum yani normal dediğimiz doğum şekli olmalı."Bakan Koca, özellikle normal doğumun faydalarını, sezaryenle yapılan ameliyatın birçok noktada sıkıntılarının olduğunu da bildiklerini vurgulayarak, "Özellikle bebek açısından sezaryenle doğumlarda solunum sıkıntısının, yoğum bakıma geçişin daha fazla olduğunu ve normal doğumda bu sıkıntıları daha az gördüğümüzü, çocuğun flora dediğimiz bağışıklık immünitesinin daha erken dönemde devreye girdiğini biliyoruz." diye konuştu.Koca, bu sebeplerle yeni dönemde normal doğumu teşvik etmek ve sezaryenle yapılan ameliyatları daha da azaltmak üzere, ebelik mesleğini, gebelik ve doğum sürecinin merkezine yerleştirmek istediklerini ifade ederek, bu çerçevedeki eylem planında özellikle ebelik ordusunu oluşturmak ve görev tanımlarını yeni dönemde daha da genişletmek istediklerinin altını çizdi.Bir diğer önemli önerinin bebekler için çok önemsedikleri olan anne sütü olduğunu dile getiren Koca, şöyle konuştu:"İlk altı ay anne sütüyle beslenme 2016 yılında yüzde 32 iken bu yıl yüzde 48'e kadar çıkmış bulunmakta. Yani biz sadece anne sütüyle beslenmeyi ilk 6 ay için özellikle önemsiyoruz. Devamında da 2 yıla kadar anne sütünün devamlılığını esas alıyoruz. İlk 6 ayda anne sütü yeterli verildiğinde su ihtiyacı dahi hissetmediğini biliyoruz. O nedenle bu anlamda da anne sütünün erken dönemde sadece bebeğe özel bir besin olduğunu her bebeğin anne sütünün farklı olduğunu ve ondan daha önemli bir besinin olmadığını iyi biliyoruz. Bu sebeple özellikle yeni yılın fedakar ve özveriyle çalışan başta sağlık çalışanlarımıza, vatandaşlarımıza, ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum."Anne Eser ise bakanın ziyaretinden mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bebeğimizi ziyaret etmesi de ayrı mutluluk verdi." dedi.Baba Eser de "Adını Muahmmed Ali koyduk. İnşallah adı gibi vatana millete hayırlı bir evlat olur. Sayın bakanımıza da hediyeleri için teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doğum yapan diğer anneleri de ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.