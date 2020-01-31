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Bakan Koca'dan İstanbul Havalimanı'nda "korona virüs" incelemesi
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs konusunda İstanbul Havalimanı'nda alınan tedbirleri yerinde inceliyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:10 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs konusunda İstanbul Havalimanı'nda alınan tedbirleri yerinde inceliyor.
(İHA)
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