Bakan Koca'dan İstanbul için peş peşe kritik uyarılar: Çok dikkatli olmamız gerekiyor - Son Dakika

Bakan Koca'dan İstanbul için peş peşe kritik uyarılar: Çok dikkatli olmamız gerekiyor

02.11.2020 23:04

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarının yüzde 40'ının bulunduğu İstanbul ile ilgili peş peşe önemli uyarılarda bulundu. İstanbul'u ziyaret edecek olanların sağlık durumlarını 7 gün izlemesi gerektiğini belirten Bakan Koca, "Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin. Çok dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.

İstanbul'da Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret ettiğini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarının yüzde 40'ının bulunduğu İstanbul konusunda önemli uyarılarda bulundu.

"SEYAHATİNİZ ÇOK GEREKLİ DEĞİLSE ERTELEYİN"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'daysanız ayrılmayın. Türkiye'deki vakaların %40'ı yaşadığınız şehirde. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin" dedi.

"İSTANBUL'A GELMEDEN ÖNCE SAĞLIK DURUMUNUZU 7 GÜN İZLEYİN"

İstanbul'a yolculuk yapacaklara da uyarda bulunan Koca, "Yolculuk İstanbul'a mı? Yola çıkmadan, sağlık durumunuzu 7 gün izleyin. Ateş, kuru öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı, tat veya koku duyusu kaybı, solunum güçlüğü vb. şikâyetiniz varsa, seyahati erteleyin. Bir sağlık kuruluşuna müracaat edin" ifadelerini kullandı.

"YÜZ YÜZE ZİYARET SAKINCALI"

Bakan Koca, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'a dönen büyüklerinizi bir süre ziyaret etmeyin. Kışı daha rahat şartlarda geçirmek için şehre gelen, çoğunluğu ileri yaşlardaki nüfusu, bazı riskler bekliyor. Vakaların %40'ı burada. Yüz yüze ziyaret sakıncalı. Lütfen büyüklerinizin ihtiyaçlarını telefonla öğrenin."

Bakan Koca'dan İstanbul için peş peşe kritik uyarılar: Çok dikkatli olmamız gerekiyor

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Son Dakika Güncel Bakan Koca'dan İstanbul için peş peşe kritik uyarılar: Çok dikkatli olmamız gerekiyor - Son Dakika


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