İsveç'te Kovid-19'a yakalanıp tedavi edilmeyen vatandaşımıza, Türkiye sahip çıktı - Son Dakika
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İsveç'te Kovid-19'a yakalanıp tedavi edilmeyen vatandaşımıza, Türkiye sahip çıktı

1 saat önce

İsveç'te koronavirüs şüpheleri barındıran vatandaş, defalarca kez hastaneye başvurmasına rağmen geri çevrilince Türkiye sahip çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, babası hastalanan endişeli kadına müjdeli haberi Twitter'dan duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya seslenerek, "Ambulans uçağımız saat 06.00'da havalanıyor, İsveç'e geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medyadan babası için yardım çağrısında bulunan Leyla Gülüşken'e müjdeli haberi verdi.

Söz konusu paylaşımında, İsveç'e gidecek ambulans uçağın ve sağlık ekibinin fotoğrafını da paylaşan Koca, şunları kaydetti:

"Sevgili Leyla, sesini duyduk. Ambulans uçağımız saat 06.00'da havalanıyor, İsveç'e geliyoruz. Tüm Türkiye, böyle bir dönemde, uzakta olmanıza üzüldük. Baban için hastanemiz, hekimlerimiz hazır. Cumhurbaşkanımızın, bütün halkımızın geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Çok sevgiler."

LEYLA GÜLÜŞKEN'İN MÜCADELESİ GÜNDEM OLDU

İsveç'te yaşayan Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken'in kızları Leyla ve Samira, sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunmuştu.

Samira Gülüşken, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailemle birlikte İsveç'te yaşıyoruz. Babam 11 gün önce ateşi yükselip nefes darlığı yaşamaya başladı, endişe edip hastaneyi aradık ama maalesef gelmediler ve bizleri geçiştirdiler. Her gün defalarca aradık ama bize dönüş sağlamadılar." mesajıyla Türkiye'den yardım istemişti.

Leyla Gülüşken de kayda aldığı bir video ile yardım çağrısında bulunurken, paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

BAKAN KOCA'DAN AMBULANS UÇAK TALİMATI

Babasının durumu ciddileşmeye başlayınca tekrar hastaneyi aradıklarını kaydeden Leyla Gülüşken, "Eve doktor gelip babamı kontrol ettikten sonra ambulansı arayıp hastaneye kaldırılmasını istedi. Hastaneye kaldırıldıktan sonra Kovid-19 teşhisi konuldu. Buna rağmen babamı eve gönderdiler." ifadelerini kullanmıştı.

Samira ve Leyla'nın yardım çağrısına yanıt veren Sağlık Bakanı Koca, Emrullah Gülüşken'in, 4 çocuğuyla birlikte Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatını vermişti.

İsveç'te Kovid-19'a yakalanıp tedavi edilmeyen vatandaşımıza, Türkiye sahip çıktı
İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 06:46 Kaynak: AA

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