Bakan Koca'dan İzmir'deki cinayetlere ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca'dan İzmir'deki cinayetlere ilişkin açıklama - Son Dakika

Bakan Koca'dan İzmir'deki cinayetlere ilişkin açıklama

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve Torbalı Devlet Hastanesi hekimi Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in hayatını kaybettiği cinayetlere ilişkin,"Bu menfur cinayetleri en ağır şekilde kınıyorum.

Bakan Koca'dan İzmir'deki cinayetlere ilişkin açıklama, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve Torbalı Devlet Hastanesi hekimi Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in hayatını kaybettiği cinayetlere ilişkin,"Bu menfur cinayetleri en ağır şekilde kınıyorum. Konunun her boyutuyla bizzat takipçisi olacağım" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de gerçekleşen cinayetlere ilişkin bir açıklama yaptı. Koca, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Gece saatlerinde İzmir'den gelen haberler, tüm sağlık camiamızı büyük bir üzüntüye sevk etmiş, hepimizi derinden sarsmıştır. Bir gaspçı tarafından gerçekleştirilen iki ayrı saldırıda Torbalı İlçe Sağlık Müdürümüz Dr. Fuat Mehmet Park ve Torbalı Devlet Hastanesi hekimi Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal hayatını kaybetmiştir. Hepimizin başı sağ olsun.

İlçe Müdürümüz Dr. Fuat Mehmet Park, daha önce 17 suçtan sabıkası bulunan bir şahıs tarafından gece saat 9 civarında evine zorla girilerek gasp edilmeye çalışılmış ve ateşli silah ile başından vurulmuştur. Ağır yaralı halde Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan İlçe Müdürümüz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Zanlı aynı bölgede ikamet eden Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Harun Gülcemal'in evine de aynı şekilde gasp amaçlı girmeye çalışmış, saldırıda hekimimizin eşi Hatice Gülcemal'i silahla vurarak öldürmüştür.

Olay sonrasında gaspçının yeri, emniyet ekipleri tarafından tespit edilmiş ve çıkan çatışmada bu kez bir polis memuru ağır yaralanmıştır. Yaralanan emniyet mensubunun tedavisi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam etmektedir. Fail, kısa süre önce emniyet ekipleri tarafından yaralı olarak ele geçirilmiştir.

Bu menfur cinayetleri en ağır şekilde kınıyorum. Konunun her boyutuyla bizzat takipçisi olacağım. Başımız sağ olsun."

fahrettin koca, Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:15 Kaynak: İHA
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