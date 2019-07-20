Son Dakika Haberleri: Bakan Koca'dan Kıbrıs Barış Harekatı paylaşımı
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Bakan Koca'dan Kıbrıs Barış Harekatı paylaşımı

1 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümü dolayısıyla resmi sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Bakan Koca'dan Kıbrıs Barış Harekatı paylaşımı, System.String[]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümü dolayısıyla resmi sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "'Huzurun ve barışın temini: Kıbrıs Harekatı' başlığıyla yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Adası'na barışı getirmek ve kardeşlerimize yönelik zulmü durdurmak için düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılında Kıbrıs şehitlerimizi rahmetle anıyor, bu uğurda gazi olan askerlerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
(Neşra Durmaz/İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:40 Kaynak: İHA
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