Bakan Koca'dan Kıbrıs Barış Harekatı paylaşımı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümü dolayısıyla resmi sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:40 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kıbrıs
Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümü dolayısıyla resmi sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "'Huzurun ve barışın temini: Kıbrıs Harekatı' başlığıyla yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Adası'na barışı getirmek ve kardeşlerimize yönelik zulmü durdurmak için düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılında Kıbrıs şehitlerimizi rahmetle anıyor, bu uğurda gazi olan askerlerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
(Neşra Durmaz/İHA)
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