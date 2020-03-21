Bakan Koca'dan, Kılıçdaroğlu'na başsağlığı mesajı - Son Dakika

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Bakan Koca'dan, Kılıçdaroğlu'na başsağlığı mesajı
31 dakika önce
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu.
Bakan Koca, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Kız kardeşi Fikriye Dalgıç hanımefendiyi kaybeden CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diliyor, acısını paylaşıyorum. Bu kutlu gecede Allah tüm ölülerimize rahmet etsin" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:43 Kaynak: DHA
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