Bakan Koca'dan Korona virüs açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Korona virüs tetkiklerinde şu ana kadar çıkan sonuçlarla ilgili olarak) Şu anda pozitif olan sonuç yok, çıkanlar negatif" dedi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüs salgını sonrasında Vuhan'da bulunan 42 kişi Türk Hava Kuvvetleri bağlısı A400M tipi kargo uçağıyla Türkiye'ye getirilerek uçuş ekibiyle beraber karantinaya alınmıştı. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 gün boyunca karantinada tutulacak olan ekibe çeşitli tetkikler uygulanmaya başladı.

Karantinada tutulan ekibin kaldığı hastaneyi ziyaret ederek hastane başhekiminden bilgi alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ziyaret sonrasında açıklamalarda bulundu. Hastanede 61 kişiyi misafir ettiklerini ifade eden Bakan Koca, "Bu süreçte ihtiyaçlarını, bakımlarını ve hizmetlerini yapma noktasında bütün arkadaşlar seferber oldu. Özellikle başhekimliği ziyaret ederek, başhekimlik ayrı bir bina, yapılan hizmetleri, koordinasyonunu yerinde görmek, bir eksiklik varsa bunu yerine getirmek anlamında ziyaret etmiş oldum" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN İHTİYAÇLARI, TALEPLERİ KARŞILANIYOR"

Ziyaret sırasında Çin'e giden uçakta bulunan birkaç kişiyle telefonla görüştüğünü, hizmet anlamında eksiklerinin bulunup bulunmadığını sorduğunu aktaran Bakan Koca, "Bir eksikliğin olup olmadığını ve bu süreçte misafirimiz olduklarını, onları hasta olarak görmediğimizi ama misafirperverliğimizi de yerine getirmemiz gerektiğini, taleplerinin her neyse bu süreçte yerine getirileceğini özellikle ifade ettim. Hem internet ortamları, hem her oda da birer televizyonun varlığı, hem yemek konusunda alternatif talebe göre yerine götürme noktasındaki yaklaşımımızı, hem bir gün önceden hangi gazeteleri istiyorlarsa günlerini rahat geçirmek anlamında bu ve benzeri birçok talebin rahatlıkla yerine getirilebileceğini, karantinada bulunan 15 yaş altı 5 tane çocuğumuzun da her ne özel talep, ne gibi alışkanlıkları varsa beslenme dahil olmak üzere, bunu yerine getirmek üzere bir gayret içinde olduğumuzu ifade ettim. Son derece memnun olduklarını, saat başı kendilerine talepler noktasında ve takip etme anlamında hizmet edildiğini özellikle bütün arkadaşlar teşekkürlerini ifade ettiler" diye konuştu.

"ŞU ANDA POZİTİF OLAN YOK, ÇIKANLAR NEGATİF"

Karantinada bulunan ekibe numuneler alınarak tetkiklerin yapıldığını kaydeden Bakan Koca, "Numunelerin sonuçları kısmen çıktı. Yarına kadar hepsi çıkmış olacak. Yarın numunelerle ilgili sonuçları açıklamış olacağız. (Çıkan sonuçlarla ilgili olarak) Şu anda pozitif olan yok, çıkanlar negatif, sadece hastalar değil, hem sağlık personeli hem de mürettebat ve iki muhabir arkadaş dahil olmak üzere alınan toplam 61 numunenin sonuçları yarın çıkmış olacak. Sonucu çıkmış olanlar negatif" şeklinde konuştu.

Çin'den getirilen yolcuların ve ekibin herhangi bir sorun veya psikolojik sıkıntısı bulunmadığını aktaran Bakan Koca, "İlave bir destek sağlanması gerekirse bunu çok rahatlıkla yapabileceğimizi söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

