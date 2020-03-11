Bakan Koca'dan korona virüs açıklaması - Son Dakika

Bakan Koca'dan korona virüs açıklaması
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarıyı dört şey tesis eder. Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme. Bu dördüne de sahibiz. Tedbirde birlikteyiz.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:56 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarıyı dört şey tesis eder. Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme. Bu dördüne de sahibiz. Tedbirde birlikteyiz. Mücadeleyi birlikte vereceğiz. Her önemli olayı size titizlikle bildireceğiz" dedi.
(İHA)
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