Bakan Koca'dan korona virüs açıklaması - Son Dakika
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Bakan Koca'dan korona virüs açıklaması

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarıyı dört şey tesis eder. Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme. Bu dördüne de sahibiz. Tedbirde birlikteyiz.

Bakan Koca'dan korona virüs açıklaması, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarıyı dört şey tesis eder. Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme. Bu dördüne de sahibiz. Tedbirde birlikteyiz. Mücadeleyi birlikte vereceğiz. Her önemli olayı size titizlikle bildireceğiz" dedi.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:56 Kaynak: İHA
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