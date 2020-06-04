Bakan Koca'dan korona virüsten hayatını kaybeden güvenlik görevlisi için paylaşım - Son Dakika

Bakan Koca'dan korona virüsten hayatını kaybeden güvenlik görevlisi için paylaşım

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsten hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Murat Çidam için paylaşım yaptı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenlik görevlisi Murat Çidam. 1974, İstanbul doğumlu. Bayrampaşa Ticaret Lisesini bitirdi. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet veriyordu. 1 çocuk babasıydı. COVID-19 tanısı konduktan sonra 17 gün yaşadı. Sükünetiyle tanınırdı. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerini kullandı.