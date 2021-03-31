Bakan Koca'dan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama - Son Dakika

Bakan Koca'dan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama

31.03.2021 22:52
Bakan Koca'dan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İngiltere varyantı, 81 ilde 180 bin 448 örnekte tespit edilmiştir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İngiltere varyantı, 81 ilde 180 bin 448 örnekte tespit edilmiştir. Güney Afrika varyantı, 11 ilde 169 örnekte tespit edilmiştir. Brezilya varyantı, 2 ilde 4 örnekte tespit edilmiştir. California- New York varyantı 1 ilde 2 örnekte tespit edilmiştir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca, haftalık Bilim Kurulunda, virüsün yeni varyantları, aşı ile ilgili son gelişmeler ve Toplum Bağışıklığı konusu ile birlikte, bazı illerde artan risk düzeyi ele alındığını ifade etti. Toplumun, her ne kadar bunu yeterince gündeme almamış olsa da, virüs gücünü korumaya devam ettiğini ve artan vaka sayısı bunun kanıtı olduğunu vurgulayan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Bugünlerde öne çıkan bir sorun var: Salgına karşı başarı için ihtiyaç duyduğumuz sabrı, aşı sayesinde Toplum Bağışıklığı sağlanana kadar gösterip gösteremeyeceğimiz. Bilimin attığı adımlarla aşı tedarikindeki önemli gelişmelerin hepimize tedbirli bir bekleyiş sorumluluğu yüklediğini düşünmeliyiz. Kısıtlamaların azaltıldığı 1 ayı geride bıraktık. Maalesef bu 1 ayda, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere, nüfusumuzun yüzde 80'inin yaşadığı 58 il, kısa sürede, riskin çok yüksek olduğu iller arasına girdi. Buna rağmen başarıya inancımızı korumalıyız. Bize ve bilim insanlarımıza şimdi eskisinden daha fazla görev düştüğü bilinmeli ve bu bilgiyle de her birey direncini artırmalıdır. Kısa bir süre içinde aşı ile yaygın bağışıklık hedefinde başarılı olacağız. Bu hedef topluma bir güç kaynağıdır."

"İNGİLTERE VARYANTI, 81 İLDE 180.448 ÖRNEKTE TESPİT EDİLMİŞTİR"

Türkiye'de tespit edilen varyantlarını açıklayan Bakan Koca, "Mutasyona uğrayan virüslerin yayılım hızını artırdığı büyük bir ciddiyetle ele alınmaktadır. Covid testi pozitif kişilerde bizim yaptığımız araştırmalarda da bu varyantlara çok sık rastlanmaktadır. Ülkemizde tespit edilen varyantlar dikkat çekicidir. İngiltere varyantı, 81 ilde 180 bin 448 örnekte tespit edilmiştir. Güney Afrika varyantı, 11 ilde 169 örnekte tespit edilmiştir. Brezilya varyantı, 2 ilde 4 örnekte tespit edilmiştir. California-New York varyantı 1 ilde 2 örnekte tespit edilmiştir. Toplamda ortaya çıkan tablo, İngiltere varyantının ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturduğunu, klasik tip korona virüsün yerini aldığını ortaya koymaktadır" ifadelerine yer verdi.

"AŞILAMAYI HIZLANDIRMAK İÇİN SİNOVAC, BİONTECH GİBİ AŞILARIN YANI SIRA ARTIK YENİ TEDARİK KAYNAKLARIMIZ VAR"

Aşı tedariki sürecini toplumun yakından izlediğini belirten Koca, "Aşılamayı hızlandırmak için Sinovac, Biontech gibi aşıların yanı sıra artık yeni tedarik kaynaklarımız var. Farklı üreticilerle görüşmelerimiz sonucunda, yakında daha büyük alım potansiyeline sahip olacağız" dedi.

2 milyon 800 bin doz Biontech aşısını aldıklarını belirten Koca, "10 gün içinde bu sayı 4,5 milyon doza ulaşacak. Bu aşı her ilde belli hastanelerde uygulanacak. Mevcut aşılardan hangisini tercih edeceği kişiye bağlıdır. Aşı sırası gelenler, söz konusu hastanelerden randevu alırken aşı tercihini belirterek randevu almalıdır. Şu anda 2 Nisan Cuma günü için randevu verilmeye başlanmıştır" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE, YAKIN BİR ZAMANDA AŞI İHTİYACINI KENDİ ÜRETİMİYLE KARŞILAYACAK"

Bakan Koca, hedeflerinin en geç Haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamak olduğunu, bu hedefe ulaşmak için gereken gayreti ve kararlılığı kesinlikle göstereceklerini aktardı. Açıklamada yerli aşı konusu hakkında bilgi veren Koca, "Türkiye, yakın bir zamanda aşı ihtiyacını kendi üretimiyle karşılayacak. Faz 2 aşaması tamamlanmak üzere olan, uygulamaya en yakın inaktif aşımızın yanı sıra, başka inaktif aşıların da gönüllüler üzerinde çalışmaları sürmektedir. İnovatif aşı adaylarından, VLP dediğimiz virüs benzeri parçacık aşısının Faz 1 çalışmaları da başlamıştır. Bakanlığımıza bağlı bir kurum olan TÜSEB'in desteklediği intranazal yani burun spreyi şeklinde uygulanacak aşının Faz 1 çalışmalarına başlamak üzereyiz. Özel girişim tarafından başlatılan, Ankara Üniversitesi başta olmak üzere, dört üniversitenin katkılarıyla yürütülen çalışmanın ilk deneyleri olumlu sonuçlar verdi. İntranazal aşının gönüllüler üzerindeki sonuçları beklediğimiz gibi olursa, bu aşı, dünyada örneği bulunmayan bir Covid aşısı olacaktır" dedi.

Hedeflerinin aşıyla toplum bağışıklığı olduğunu belirten Koca, "Yükün bu aşamadaki büyük kısmı, bizim, bilim insanlarımızın, sağlık çalışanlarımızın üzerindedir. Bu sorumluluk duygusu, milletimizin salgınla mücadelede dayanıklılığını, tedbirlere uyma isteğini ve yaşama sevincini artırmalıdır" açıklamasında bulundu.

(İHA)

Fahrettin Koca, Güney Afrika, Koronavirüs, New York, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca'dan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama - Son Dakika


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