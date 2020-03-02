Bakan Koca'dan koronavirüs önlemleri açıklaması - Son Dakika
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Bakan Koca'dan koronavirüs önlemleri açıklaması

6 saat önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse karşı Türkiye'yi titizlikle korumak için gerekli her tedbiri almaya devam ettiklerini belirterek, İran, Irak ve Gürcistan sınırlarında alınan önlemleri açıkladı.

Bakan Koca'dan koronavirüs önlemleri açıklaması, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse karşı Türkiye'yi titizlikle korumak için gerekli her tedbiri almaya devam ettiklerini belirterek, İran, Irak ve Gürcistan sınırlarında alınan önlemleri açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yeni tip koronavirüse karşı İran, Irak ve Gürcistan sınırlarında alınan önlemleri açıkladı. İran ile sınırların 23 Şubat'ta karşılıklı olarak kapatıldığını belirten Bakan Koca, "Irak ile karayolu geçişlerimiz ise karşılıklı olarak kapatılmıştır. Uygulama, mevcut koşullara bağlı ve geçicidir. İran, Irak ve Gürcistan ile olan 8 sınır kapımızda ise sahra hastanelerimiz kurularak üst düzey önlemler alınmaktadır. Ambulanslarımız ve ekiplerimiz, UMKE araçlarımız, lojistik araçlarımız sınır bölgelerinde görev başındalar. Yeni koronavirüs hastalığına karşı ülkemizi titizlikle korumak için gerekli her tedbiri almaya devam ediyoruz" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:44 Kaynak: DHA
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