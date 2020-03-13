Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadele mesajı: "Türkiye'nin risklere karşı güven düzeyi daha da... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadele mesajı: 'Türkiye'nin risklere karşı güven düzeyi daha da... - Son Dakika

Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadele mesajı: "Türkiye'nin risklere karşı güven düzeyi daha da...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan ulusal tedbirlerle Türkiye'nin risklere karşı güven düzeyinin daha da artacağını belirtti.

Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadele mesajı:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan ulusal tedbirlerle Türkiye'nin risklere karşı güven düzeyinin daha da artacağını belirtti.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, küresel Kovid-19 salgınına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen zirvenin ardından yeni ulusal tedbirlerin karara bağlandığını hatırlattı.

Bakan Koca, söz konusu tedbirlerle Türkiye'nin risklere karşı güven düzeyinin daha da artacağını vurgulayarak, "Tedbirleri sıkı tutalım. Sorun kontrolümüz altında kalsın." ifadelerini kullandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:22 Kaynak: AA
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