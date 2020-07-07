Bakan Koca'dan 'koronavirüsle mücadele' mesajı - Son Dakika

Bakan Koca'dan 'koronavirüsle mücadele' mesajı

Bakan Koca'dan 'koronavirüsle mücadele' mesajıSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekerek, "Hastalığa bugün yakalanacak olanların sayısını ortalama bir hafta sonraki testlerde öğreneceğiz.

Bakan Koca'dan 'koronavirüsle mücadele' mesajı

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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekerek, "Hastalığa bugün yakalanacak olanların sayısını ortalama bir hafta sonraki testlerde öğreneceğiz. Salgına karşı kaç kişiyiz?" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek için yayımladığı mesajında, "Salgınla mücadelede, dün 1086 yeni hastamız ve 16 can kaybımız vardı. Hastalığa bugün yakalanacak olanların sayısını ortalama bir hafta sonraki testlerde öğreneceğiz. Salgına karşı kaç kişiyiz?" dedi.Haber:  ANKARA,


Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca'dan 'koronavirüsle mücadele' mesajı - Son Dakika
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