Bakan Koca'dan 'koronavirüsle mücadele' mesajı (2) - Son Dakika

Bakan Koca'dan 'koronavirüsle mücadele' mesajı (2)
'MASKE' VE 'MESAFE' UYARISISağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşım yaparak, koronavirüse karşı maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.
'MASKE' VE 'MESAFE' UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşım yaparak, koronavirüse karşı maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu. Bakan Koca, mesajında, "Günlük Koronavirüs Vaka Tablosu'ndaki iyileşmeye katkıda bulunun. Maske ve mesafe kuralıyla yeni vaka sayısını düşürün" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:49 Kaynak: DHA
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