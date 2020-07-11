Bakan Koca'dan 'koronavirüsle mücadele' mesajı (2) - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , sosyal paylaşım sitesi Twitter 'daki hesabından paylaşım yaparak, koronavirüse karşı maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu. Bakan Koca, mesajında, "Günlük Koronavirüs Vaka Tablosu'ndaki iyileşmeye katkıda bulunun. Maske ve mesafe kuralıyla yeni vaka sayısını düşürün" dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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