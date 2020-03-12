Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadele mesajı: "2 ay direnelim" - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadele mesajı: '2 ay direnelim' - Son Dakika

Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadele mesajı: "2 ay direnelim"

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsün etkisinin yazın azalacağının öngörüldüğünü belirterek, "Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla 2 ayda hayat normale döner." ifadesini kullandı.

Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadele mesajı:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsün etkisinin yazın azalacağının öngörüldüğünü belirterek, "Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla 2 ayda hayat normale döner." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin paylaşımda bulundu.

Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin değerlendireme yapan Koca, "2 ay direnelim. Yazın virüsün etkisi azalıyor. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner." ifadelerine yer verdi.

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:00 Kaynak: AA
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