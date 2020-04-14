Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadeleye ilişkin videolu paylaşım - Son Dakika

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Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadeleye ilişkin videolu paylaşım
25 dakika önce
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin, "Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca
, koronavirüs salgınına ilişkin, "Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından koronavirüsle mücadeleye ilişkin videolu mesaj yayınladı. Koca, 'Birlikte Yeneceğiz' etiketiyle yaptığı paylaştığı mesajında, "Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz." ifadelerine yer verdi.
Görüntü dökümü:
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-Bakan Koca'nın paylaştığı video
- Ankara
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 03:32 Kaynak: DHA
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