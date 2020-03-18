Bakan Koca'dan koronavirüsten ilk ölüm açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca'dan koronavirüsten ilk ölüm açıklaması - Son Dakika

Bakan Koca'dan koronavirüsten ilk ölüm açıklaması

20 dakika önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bu cümleyi bu toplumun Sağlık Bakanı olmak yanında bir hekim olarak da kurmak istiyorum.

Bakan Koca'dan koronavirüsten ilk ölüm açıklaması, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bu cümleyi bu toplumun Sağlık Bakanı olmak yanında bir hekim olarak da kurmak istiyorum. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Bakan Koca ayrıca, bugün yapılan teslerde sonucu poztif çıkan 51 kişi ile birlikte toplam vaka saysının 98 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili gece yarısı Bakanlıkta basın toplantısı düzenledi. Daha önceki toplantıda, alınan tedbirlerle Türkiye'nin virüse karşı 90 gün direndiğini söylediğini hatırlatan Bakan Koca, "Olayın Çin'de ortaya çıktıktan sonra sorunun niteliğini ilk kavrayan ülkelerden biriyiz. Koronavirüsü, bir pandemi senaryosunu öngörerek değerlendirdik. Nitekim çok geçmeden konu bu şekilde tanımlandı. İnsanlık bu tablonun içindeyken tüm dünya ile yoğun ilişkileri olan Türkiye'nin kendini tümden yalıtması imkan dışıydı. 7 gün önce yine geç saatlerdeki basın toplantımızda size ilk vakayı bildirdik. Koronavirüs hakkındaki araştırmalar bugün bize çok şey öğretmiş durumda. Virüs özellikle solunum yolu üzerinden bulaşıyor. Temas virüse aradığı fırsatı sunuyor. Kalabalık ortamlar en riskli ortamlar" diye konuştu.

Bakan Koca, virüsün farklı yaş gurupları üzerinde farklı etkiler gösterdiğinin araştırmalarla ortaya konulduğunu belirterek, "Çocuklar ve gençler virüsü kolayca kapabiliyor, fakat bu grupta hastalık tablosu nadiren görülüyor. Ölüme neredeyse rastlanmıyor. Yetişkin yaş gruplarında sonuç yaşın ilerlemesine bağlı olarak değişebiliyor. Bilim Kurulumuzun verdiği ve dünyada kabul edilen bilgileri daha önce pek çok kez ifade ettim. Bu hastalıkta ölüm oranı sanılanın çok altındadır. Hastalığın en ağır seyrettiği kişiler, direnci düşük ve başka hastalığı olan kişilerdir. Yaşlılar yüksek risk grubundadır. Direnci düşük kronik hastalığı olan, vücut savunma sistemi düşük yaşlılarımız çok dikkatli olmalıdır" dedi.

'KORONAVİRÜSLE MÜCADELEMİZDE BUGÜN İLK KEZ BİR HASTAMI KAYBETTİM'

Gece yarısı düzenlenen toplantının özel bir durum nedeniyle düzenlendiğini belirten Koca, "Bu gece sizi ve bütün halkımızı üzen bir haberi, aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim. Bu cümleyi bu toplumun Sağlık Bakanı olmak yanında bir hekim olarak da kurmak istiyorum. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Toplumu temsilen onu en yakın takip eden kişilerdenim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin üzüntüsü hepimizin üzüntüsüdür. Hepimiz bu ölümü metanetle karşılamalıyız. Salgına dönüşmesi dünyada olduğu gibi ülkemizde de ihtimal dahilinde olan ve ciddi riskler içeren bu hastalığa karşı set çekmenin yolu tedbir almaktır" ifadelerini kullandı.

'TOPLAM HASTA SAYIMIZ 98 OLMUŞTUR'

"Avrupa ülkelerine sınırlarımızı kapattık. Riskleri önlüyoruz. Umre'den ve Avrupa ülkelerinden dönüş ise devam etti. Bu şekilde giriş yapanlar kontrolden geçirildi ve geçiriliyor" diyen Bakan Koca, açıklamanın devamında şöyle konuştu:

"Bulgusu olanlardan test için numune alıyoruz. Temas hikayesi ve bulguları nedeniyle izole edilen vakalar bulunmakta ve yakınları taranmakta. Önceden tanı konulan hastalarımızın temas çevresini incelemeden geçiriyoruz. Bugün yapılan testlerde pozitif sonuç 51 kişidir. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur. Pozitif sonuçların büyük kısmı iyileşmeyle sonuçlanıyor. Bunun için gerekli destek tedavisini veriyoruz. Dünyadaki sonuçlar iyi biliniyor. Net bir iyimserlik yaratıyor. Bir kez daha halkımıza başsağlığı diliyorum. Tanı konulan hastalarımıza geçmiş olsun diyorum. Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum. Bugünler böyle devam etmeyecek. Hayatımızı bu şartlara göre düzenleyelim 1,5 - 2 ay direnelim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Bakan Koca'nın açıklaması

Haber-Kamera: Caner ÜNVER - Hayati İKİZOĞLU/ANKARA,


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gerekli süreyi söyledi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı         
11:27
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü         
11:05
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı         
10:23
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz         
10:16
Şanlıurfa'da bir grup, Diyanet'in kararına uymayıp cemaatle namaza devam edeceğini açıkladı Şanlıurfa'da bir grup, Diyanet'in kararına uymayıp cemaatle namaza devam edeceğini açıkladı         
09:57
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor         
09:39
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor         
09:33
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak         
09:21
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı         
09:08
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok         
08:03
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti         
07:58
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü         
07:50
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak         
05:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 01:42:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Koca'dan koronavirüsten ilk ölüm açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]