Bakan Koca'dan kuğu videosu ile 'maske' uyarısı - Son Dakika

Bakan Koca'dan kuğu videosu ile 'maske' uyarısı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, kuğunun genç kızın çenesine indirdiği maskeyi tek hamlede düzelttiği videoyu, "Kuralları bizden daha iyi bilenler var" notuyla paylaştı.

Bakan Koca'dan kuğu videosu ile 'maske' uyarısı, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, kuğunun genç kızın çenesine indirdiği maskeyi tek hamlede düzelttiği videoyu, "Kuralları bizden daha iyi bilenler var" notuyla paylaştı.

Bakan Koca, kuğunun genç kızın çenesine indirdiği maskeyi tek hamlede düzelttiği videoyu Twitter hesabından paylaştı. Koronavirüsün yayılmasını etkili olan maskenin doğru takılmasına dikkat çeken Bakan Koca mesajında, "Kuralları bizden daha iyi bilenler var" mesajını yazdı. Sosyal medyada da ilgi gören videonun, yurt dışında bir parkta çekildiği öğrenildi.


Fahrettin Koca, Bakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 12:19 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca'dan kuğu videosu ile 'maske' uyarısı - Son Dakika

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