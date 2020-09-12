Bakan Koca'dan kuğu videosu ile 'maske' uyarısı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, kuğunun genç kızın çenesine indirdiği maskeyi tek hamlede düzelttiği videoyu, "Kuralları bizden daha iyi bilenler var" notuyla paylaştı.

Bakan Koca, kuğunun genç kızın çenesine indirdiği maskeyi tek hamlede düzelttiği videoyu Twitter hesabından paylaştı. Koronavirüsün yayılmasını etkili olan maskenin doğru takılmasına dikkat çeken Bakan Koca mesajında, "Kuralları bizden daha iyi bilenler var" mesajını yazdı. Sosyal medyada da ilgi gören videonun, yurt dışında bir parkta çekildiği öğrenildi.