Bakan Koca'dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür - Son Dakika
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Bakan Koca'dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür

6 saat önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini telefonla aradığını belirterek, "Sayın Bahçeli, sağlık personelimize Elazığ depremindeki fedakar hizmetlerinden dolayı tebriklerini bildirdi.

Bakan Koca'dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini telefonla aradığını belirterek, "Sayın Bahçeli, sağlık personelimize Elazığ depremindeki fedakar hizmetlerinden dolayı tebriklerini bildirdi. Bahçeli'ye, sağlık personelimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bahçeli ile yaptıkları görüşmeye değindi. Koca, "Sayın Bahçeli, sağlık personelimize Elazığ depremindeki fedakar hizmetlerinden dolayı tebriklerini bildirdi. Koronavirüs konusundaki çalışmalarımızı, toplumun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesini takdirle karşıladığını belirtti. Bahçeli'ye, sağlık personelimiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:37 Kaynak: DHA
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