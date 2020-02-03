Bakan Koca'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye sağlık personeli adına teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Bakan Koca'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye sağlık personeli adına teşekkür - Son Dakika

Bakan Koca'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye sağlık personeli adına teşekkür

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini telefonla aradığını belirterek, "Sayın Bahçeli, sağlık personelimize Elazığ depremindeki fedakar hizmetlerinden dolayı tebriklerini bildirdi.

Bakan Koca'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye sağlık personeli adına teşekkür, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini telefonla aradığını belirterek, "Sayın Bahçeli, sağlık personelimize Elazığ depremindeki fedakar hizmetlerinden dolayı tebriklerini bildirdi." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bahçeli ile yaptıkları görüşmeye değinen Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Sayın Bahçeli, sağlık personelimize Elazığ depremindeki fedakar hizmetlerinden dolayı tebriklerini bildirdi. Koronavirüs konusundaki çalışmalarımızı, toplumun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesini takdirle karşıladığını belirtti. Bahçeli'ye, sağlık personelimiz adına teşekkür ediyorum."

Devlet Bahçeli, fahrettin koca, Elazığ, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:24 Kaynak: AA
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