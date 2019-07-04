Son Dakika Haberleri: Bakan Koca'dan Nuri Pakdil'e hastanede ziyaret
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Bakan Koca'dan Nuri Pakdil'e hastanede ziyaret

1 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir süre önce kalça kemiği kırılan yazar Nuri Pakdil'i tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Bakan Koca'dan Nuri Pakdil'e hastanede ziyaret, System.String[]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir süre önce kalça kemiği kırılan yazar Nuri Pakdil'i tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Koca, Pakdil'in sağlık durumunu yakından takip ediyor.
Bu kapsamda Ankara Şehir Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Nuri Pakdil'i ziyaret eden Koca, Pakdil ile kısa süre sohbet ederek "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Kahramanmaraş'ta yürüyüş yaparken düşen ve kalça kemiği kırılan yazar ve mütefekkir Nuri Pakdil, 10 Haziran pazartesi günü ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesine nakledilmişti.
Burada kalça kırığı operasyonu geçiren Pakdil, sonrasında solunum sıkıntısı sebebiyle yoğun bakıma alındı.
Solunum sıkıntısı ve destek tedavisi devam eden Pakdil'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:30 Kaynak: AA
fahrettin koca, Nuri Pakdil, Ankara, Sağlık
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