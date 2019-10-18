Son Dakika Haberleri: Bakan Koca'dan Nuri Pakdil paylaşımı
Son Dakika Güncel Bakan Koca'dan Nuri Pakdil paylaşımı

Bakan Koca'dan Nuri Pakdil paylaşımı

1 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaşamını yitiren Türk yazar ve fikir adamı Nuri Pakdil ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Bakan Koca'dan Nuri Pakdil paylaşımı, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaşamını yitiren Türk yazar ve fikir adamı Nuri Pakdil ile ilgili bir paylaşımda bulundu.


Bakan Koca açıklamasında, "Günümüz edebiyatının en önemli isimlerinden, mütefekkir Nuri Pakdil'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Birkaç gün önce Ankara Şehir Hastanesinde tedaviye alınan Pakdil, hekimlerimizin tüm müdahalelerine rağmen Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur" dedi.


Bakan Koca, son dakikalarında yanında olma şerefine nail olduğu fikir adamı Nuri Pakdil'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve metanet dilediğini belirtti.


Öte yandan Koca, Kudüs Şairi Nuri Pakdil'i yarın Hacı Bayram Camii'nde kılınacak olan ikindi namazını müteakip Taceddin Dergahı'ndan ebediyete uğurlanacağını kaydetti. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:31 Kaynak: İHA
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