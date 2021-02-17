Bakan Koca'dan "Önlemler ne zaman gevşer?" sorusuna yanıt: Kararları biz değil, Bilim Kurulumuz veriyor - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet gazetesi yazarı Osman Müftüoğlu'na koronavirüsle mücadele ve aşı çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Yerli aşı için sonbaharı işaret eden Koca, önlemlerin gevşemesine ilişkin soruya da cevap verdi. Müftüoğlu'nun bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

RUSYA'NIN ÜRETTİĞİ SPUTNIK 5 AŞISINI ALABİLECEK MİYİZ?

Görünen o ki Rusya'nın ürettiği Sputnik 5 aşısı da ülkesindeki Faz 3 çalışmalarını başarıyla atlattı. Neticeleri güvenli olunca da bir anda başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere birçok ülke Sputnik 5 üreticisi firmanın kapısını çalmaya başladı. Hakkını verelim, Dr. Fahrettin Koca bu aşı için de erken davrandı. Neredeyse 3-4 ay önceden ilgili firmayla ilişki kurdu. Birkaç hafta önce de aşının Türkiye'de ortak üretimi için imzalar bile atıldı. Görüşmemizde Sayın Bakanda bu aşıyla ilgili herhangi bir tereddüdün olmadığını fark ettim. Hem ithalatı konusunda, hem ortak üretimi konusunda hızla hareket edeceği anlaşılıyor.

YERLİ AŞI NE ZAMAN KULLANIMA GİRER?

Yerli aşıda önemli gelişmeler var. Aşıda da yerli ve milli bir duruş gerektiği, yerli aşı geliştirmenin stratejik bir mesele haline geldiği kesin. Dr. Koca, yerli aşı için benden çok daha fazla umutlu. Önümüzdeki sonbahara elimizde olabileceğini düşünüyor.

ÖNLEMLER NE ZAMAN GEVŞER?

Haklıyız, hepimiz neredeyse "önlem mağduru"yuz. Ama görünen o ki önlemlere daha bir süre daha katlanmak zorundayız. Peki, Dr. Koca'nın fikri ne? Aldığım yanıt şu:

"Önlemlerle ilgili kararları biz değil, Bilim Kurulumuz veriyor. Kurul vaka sayıları başta olmak üzere eldeki bütün rakamları değerlendirerek, ülke çapındaki bütün gelişmeleri dikkatle izleyip neticeye varıyor. Bu kararları tabii ki gerekli temasları yaparak Bakanlar Kurulu'nun ve Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesine sunuyoruz. Netice orada alınıyor."