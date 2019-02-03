Bakan Koca'dan Osman Çakmak'a Başsağlığı Telefonu
17 dakika önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek annesi Sultan Çakmak'ı kaybeden Ampute Futbol Milli Takım kaptanı Osman Çakmak'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat
'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek annesi Sultan Çakmak'ı kaybeden Ampute Futbol
Milli Takım kaptanı Osman Çakmak
'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Bakan Koca, Tokat Devlet Hastanesi
başhekimiyle görüşerek tedavisi devam eden baba Ömer Çakmak
'ın sağlık durumuyla ilgili de bilgi aldı.
Ampute Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak'ın Tokat'ın Zile
ilçesinde bağlı Narlıkışla Köyü'nde yaşayan anne ve babası sobadan sızan karbonmonoksit gazıyla zehirlendi. Anne
Sultan Çakmak hayatını kaybederken baba Ömer Çakmak Tokat Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırıldı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Osman Çakmak'ı arayarak başsağlığı diledi. Milli sporcuya sabır dileyen ve acısını paylaştıklarını ifade eden Koca, Ömer Çakmak'ın tedavisini ise yakından takip ettiklerini söyledi. Bakan Koca, Osman Çakmak'a babasının durumunun iyi olduğu, kan gazlarının düzeldiği, şuurunun açılmaya başladığı ve solunum cihazından ayrılmış olduğu bilgisini vererek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Haber: ANKARA/DHA
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:24 Kaynak: DHA
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