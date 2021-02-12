Bakan Koca'dan sağlık atamaları ile ilgili tepkilere cevap: Evet 235 yeni atama sayısı kabul edilemez - Son Dakika

Bakan Koca'dan sağlık atamaları ile ilgili tepkilere cevap: Evet 235 yeni atama sayısı kabul edilemez
12.02.2021 23:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık atamaları ile ilgili sosyal medyada gündem olan "#235SağlıkAtamasıKabulEdilemez" tepkilerine "235 yeni atama sayısı değil geçen yıl açılan kadrolardan boş kalan kadro sayısıdır. Yeni atamalarla ilgisi yoktur" cevabını verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık atamaları ile ilgili sosyal medyada gösterilen tepkilere Twitter'dan cevap verdi.
Bakan Koca açıklamasında "Evet #235SağlıkAtamasıKabulEdilemez Çünkü 235 yeni atama sayısı değil geçen yıl açılan kadrolardan boş kalan kadro sayısıdır. Yeni atamalarla ilgisi yoktur. Yanlış bilginin doğrudan hızlı yayılması sağlıklı değil." ifadelerini kullandı.
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