Bakan Koca'dan "sağlık çalışanına şiddet" açıklaması

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güvenli bir hizmet ortamının ve güçlü hasta-hekim iletişiminin önemli olduğunu vurgulayarak, "Yapılan yasal düzenlemeyle, artık sağlık çalışanına şiddet uygulayanlar hakkında şikayete gerek kalmaksızın kolluk kuvvetlerince işlem başlatılacak ve salıverilmeden savcılığa sevk edilecektir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İl yöneticilerine yönelik eğitim programı" kapsamında 81 il sağlık müdürü ve Bakanlık yetkilileriyle bir araya geldi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Koca, il sağlık müdürlerine seslenerek, "Önemli olan sadece bilgi birliği değil, fikir birliği, gönül birliğidir. Hep birlikte aynı amaca doğru yürürsek hedefimize ulaşmış oluruz. Aslında Bakanlık merkez teşkilatıyla, taşra teşkilatıyla bir bütündür. Bu açıdan bakıldığında sizin başarınız aynı zamanda bizim başarımızdır. Bizim sorumluluğumuz da sizin sorumluluğunuzdur.Bu açıdan aynı heyecanı duymak, aynı hedefe kitlenmek, aynı yöne doğru koşmak zorundayız" diye konuştu.

Bulundukları makamların ağır sorumluluk gerektirdiğini söyleyen Koca, "Bakan olarak kendimi de dahil ederek ifade ediyorum, Genel Müdürlerimiz, Daire Başkanlarımız, siz il Müdürlerimiz birer makam işgal eden kamu görevlileri değil, kendimizi vatandaşımızın sağlığı için adanmış hizmetkarlar olarak görmek durumundayız.Lütfen kendinizi bu amaçla yola koyulmuş misyonerler olarak görün" şeklinde konuştu.

Halk sağlığını tehdit eden tüm unsurlar ile mücadele ederek ve halkın yaşam kalitesini yükseltecek tüm önlemleri alarak; sağlıklı bir toplum ile "Güçlü Türkiye" hedefine ulaşmak istediklerinin altını çizen Koca, Bakanlığın insanı temel alan bir sağlık politikası izlemeye devam edeceğini kaydetti.

Sağlıkta insan kaynaklarının yapılan planlamalar çerçevesinde hızla arttığının altını çizen Koca, bu alandaki eksikleri gidermek için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Sayısı artan sağlık eğitim kurumları aracılığıyla bir taraftan sağlık insan gücü ihtiyacını karşılarken diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu ile işbirliği yaparak sağlık eğitiminin kalitesini yükseltmeye çalışıyoruz.Göreve başladığımız ilk günlerde emekli hekim maaşlarında iyileştirme ve sağlık çalışanlarının fiili hizmet zammı konusunda somut adımlar attık. Kısa bir süre sonra Ek Ödeme Yönetmeliğinde değişiklik yaparak daha adil bir paylaşım sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Koruyucu ve temel sağlık hizmetlerinin öncelik verdikleri konulardan olduğunu söyleyen Koca, bir taraftan hastalıklardan korunmaya yönelik çalışmaları artırırken, diğer taraftan insanın olduğu tüm alanlarda sağlıkla ilgili tedbirler almaya devam edeceklerini ifade etti.

Zaman zaman istemedikleri olaylarla karşılaştıklarını söyleyen Koca, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete işaret ederek, "Yapılan yasal düzenlemeyle, artık sağlık çalışanına şiddet uygulayanlar hakkında şikayete gerek kalmaksızın kolluk kuvvetlerince işlem başlatılacak ve salıverilmeden savcılığa sevk edilecektir. Ayrıca çalışanlarımızın ifadeleri iş yerlerinde alınacaktır" ifadelerini kaydetti.

Koca, il müdürlerinin şiddet konusunda bizzat takipçi olmaları talimatını vererek, güvenli bir hizmet ortamının ve güçlü hasta-hekim iletişiminin kendileri için öncelikli olduğunu vurguladı.