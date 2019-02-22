Son Dakika Haberleri: Bakan Koca'dan Şehir Hastanesinde İnceleme

Bakan Koca'dan Şehir Hastanesinde İnceleme

1 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Koca'dan Şehir Hastanesinde İnceleme, System.String[]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Kentteki programı kapsamında, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile birlikte hastaneye giden Koca, Başhekim Bahar Aydınlı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hastanenin servislerinde incelemelerde bulunan Koca, tedavi gören hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun diledi ve hediye verdi.

Koca, hasta ve hasta yakınlarıyla bir süre sohbet ederek onlara şehir hastanesinin hizmetlerinden ve personellerin ilgisinden memnun olup olmadıklarını sordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:09 Kaynak: AA

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