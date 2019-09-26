Bakan Koca'dan, Silivri depremi paylaşımı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:39 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Bakan Koca paylaşımda, "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bakanlık olarak her türlü afete karşı teyakkuz halindeyiz. Tüm İstanbullulara geçmiş olsun. Allah milletimizi afetlerden muhafaza eylesin" dedi. - ANKARA
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