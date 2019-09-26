Son Dakika Haberleri: Bakan Koca'dan, Silivri depremi paylaşımı
Son Dakika Politika Haber

Bakan Koca'dan, Silivri depremi paylaşımı

2 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Koca'dan, Silivri depremi paylaşımı, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.


Bakan Koca paylaşımda, "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bakanlık olarak her türlü afete karşı teyakkuz halindeyiz. Tüm İstanbullulara geçmiş olsun. Allah milletimizi afetlerden muhafaza eylesin" dedi. - ANKARA

fahrettin koca, İstanbul, Silivri, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Prof. Dr. Ahmet Ercan 'büyük İstanbul depremi'yle ilgili konuştu: 20-25 yıldan önce büyük bir deprem beklemiyorum
Son dakika: İBB, deprem sonrası İstanbul'da hizmet veren metrobüs sayısını artırdı Deprem anında Kelime-i Şehadet getiren vatandaşlar kamerada İstanbul depremi sonrası Kule'den pilotlara "Deprem oldu, pas geçin" anonsu yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 17:43:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Koca'dan, Silivri depremi paylaşımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]