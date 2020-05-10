Bakan Koca'dan sokağa çıkacak 65 yaş üstüne maske uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca'dan sokağa çıkacak 65 yaş üstüne maske uyarısı - Son Dakika

Bakan Koca'dan sokağa çıkacak 65 yaş üstüne maske uyarısı

6 saat önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün sokağa çıkacak 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan kişilere seslenerek, "Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin" dedi.

Bakan Koca'dan sokağa çıkacak 65 yaş üstüne maske uyarısı, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün sokağa çıkacak 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan kişilere seslenerek, "Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından, bugün 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Ardı ardında iki paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Koronavirüsle mücadelemize evde kalarak büyük destek verdiniz. Beklenen gün geldi: Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin!" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -


Fahrettin Koca, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 10:16 Kaynak: DHA


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