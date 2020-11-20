Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca'dan hafta sonu uyarısı
20.11.2020 18:12
Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması yarın başlıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması yarın başlıyor. Cumartesi saat 20.00'den Pazar sabah 10.00'a kadar. Pazar günü ise akşam 20.00'den Pazartesi sabah 05.00'e kadar" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması yarın başlıyor. Cumartesi saat 20.00'den Pazar sabah 10.00'a kadar. Pazar günü ise akşam 20.00'den Pazartesi sabah 05.00'e kadar. Zorunlu tedbirlere gönüllü tedbirlerle destek olmanızı bekliyoruz. Kendinize ek kısıtlar koyarsanız, seviniriz" ifadelerine yer verdi.
-İHA-
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