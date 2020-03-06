BAKAN KOCA'DAN SOSYAL MEDYADAKİ 'İZOLASYONLU SEDYE' GÖRÜNTÜLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAKAN KOCA'DAN SOSYAL MEDYADAKİ 'İZOLASYONLU SEDYE' GÖRÜNTÜLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA - Son Dakika

BAKAN KOCA'DAN SOSYAL MEDYADAKİ 'İZOLASYONLU SEDYE' GÖRÜNTÜLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"Videoyu çekip yayanların sandığının aksine hastanın test sonuçları negatiftir.

BAKAN KOCA'DAN SOSYAL MEDYADAKİ 'İZOLASYONLU SEDYE' GÖRÜNTÜLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA, System.String[]

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,

"Videoyu çekip yayanların sandığının aksine hastanın test sonuçları negatiftir. Umre dönüşü izole edilen vatandaşımız Koronavirüs hastası değildir."

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'da çekilip, sosyal medyada İstanbul diye paylaşılan görüntülerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "Sakarya'da çekilen bu video, şüphe durumunda alınmış tedbirin ciddiyetini gösteriyor! Videoyu çekip yayanların sandığının aksine hastanın test sonuçları negatiftir. Umre dönüşü izole edilen vatandaşımız Koronavirüs hastası değildir. Hastamız taburcu edilmiştir. Kaygıya gerek yok." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Paylaşılan video


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:58 Kaynak: DHA
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