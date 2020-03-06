Bakan koca'dan sosyal medyadaki 'izolasyonlu sedye' görüntülerine ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan koca'dan sosyal medyadaki 'izolasyonlu sedye' görüntülerine ilişkin açıklama - Son Dakika

Bakan koca'dan sosyal medyadaki 'izolasyonlu sedye' görüntülerine ilişkin açıklama

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"Videoyu çekip yayanların sandığının aksine hastanın test sonuçları negatiftir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,

"Videoyu çekip yayanların sandığının aksine hastanın test sonuçları negatiftir. Umre dönüşü izole edilen vatandaşımız Koronavirüs hastası değildir."

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'da çekilip, sosyal medyada İstanbul diye paylaşılan görüntülerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "Sakarya'da çekilen bu video, şüphe durumunda alınmış tedbirin ciddiyetini gösteriyor! Videoyu çekip yayanların sandığının aksine hastanın test sonuçları negatiftir. Umre dönüşü izole edilen vatandaşımız Koronavirüs hastası değildir. Hastamız taburcu edilmiştir. Kaygıya gerek yok." dedi.

Bakan koca'dan sosyal medyadaki 'izolasyonlu sedye' görüntülerine ilişkin açıklama

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:13 Kaynak: DHA
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