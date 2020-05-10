Bakan Koca'dan sosyal mesafeli banklara destek - Son Dakika

Bakan Koca'dan sosyal mesafeli banklara destek

MERSİN'de, Yenişehir Belediyesi tarafından üretilerek ilçe sınırlarına yerleştirilen sosyal mesafeli oturma banklarına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan destek geldi.

MERSİN'de, Yenişehir Belediyesi tarafından üretilerek ilçe sınırlarına yerleştirilen sosyal mesafeli oturma banklarına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan destek geldi. Bakan Koca, sosyal medya hesaplarından sosyal mesafeli banklarının fotoğraflarını paylaşınca, binlerce beğeni aldı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in talimatıyla üretilen sosyal mesafeli oturma bankları yoğun ilgi gördü. Projeyi beğenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, " Türkiye'nin pratik zekası, salgın şartlarında, sosyal hayata ilginç görüntüler kazandırmaya başladı. Göze sürpriz yapanından bir soruna çözüm olanına dek, her fikir güzel" dedi. Koca'nın paylaşımı binlerce beğeni aldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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