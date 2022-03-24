Bakan Koca'dan, 'Suriyeli sağlıkçı istihdamı' açıklaması - Son Dakika
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Bakan Koca'dan, 'Suriyeli sağlıkçı istihdamı' açıklaması

24.03.2022 21:38
Bakan Koca'dan, 'Suriyeli sağlıkçı istihdamı' açıklaması

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'ye mecburen göç eden 4 bin Suriyeli sağlık çalışanının istihdamıyla ilgili açıklamasının, özünden saptırıldığını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'ye mecburen göç eden 4 bin Suriyeli sağlık çalışanının istihdamıyla ilgili açıklamasının, özünden saptırıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "DSÖ Göç ve Sağlık Toplantısı'nda, 29 ilde 185 Göçmen Sağlığı Merkezi açıldığını, buralarda ülkemize mecburen göç eden 787'si hekim, 34'ü diş hekimi, bin 49'u hemşire, yaklaşık 4 bin Suriyeli sağlık çalışanı istihdam edildiğini söyledim. Konu özünden saptırıldı. Bu insani proje, Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Delegasyonu ile Bakanlığımız arasında imzalanan Doğrudan Hibe Sözleşmesi çerçevesinde hayata geçirilmiştir. Türkiye'de Göçmen Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi 2017'den beri devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Göçmen Sağlığı Merkezleri'nin yapımı ile görevli sağlık personelinin istihdamının Avrupa Birliği fonlarından karşılandığını aktaran Bakan Koca, devamında şu açıklamada bulundu:

"Personel sadece Suriyeli hastalara hizmet vermektedir. Personel Sağlık Bakanlığı kadrosunda değildir, proje kapsamında geçici sözleşmelidir. Göçmen Sağlığı Merkezlerinin AB projesi kapsamında açılmasındaki amaç, sağlık tesislerimiz ile sağlık personelimiz üzerinde oluşan yükü arzu edildiği şekilde azaltmaktır. Gerçek böyleyken, istihdam başta olmak üzere konunun saptırılması kabul edilemez."


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Fahrettin Koca, Suriyeli, Türkiye, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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