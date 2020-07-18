Bakan Koca'dan, 'Survivor' paylaşımı - Son Dakika

Bakan Koca'dan, 'Survivor' paylaşımı

Bakan Koca'dan, 'Survivor' paylaşımı SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Survivor 2020 finaline ilişkin, "Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı" dedi.

Bakan Koca'dan, 'Survivor' paylaşımı
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Survivor 2020 finaline ilişkin, "Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Survivor 2020 final programında, COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dahil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 01:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca'dan, 'Survivor' paylaşımı - Son Dakika
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23:54
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23:43
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
23:00
Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?" soruna yanıt veremedi
22:53
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
22:15
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
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