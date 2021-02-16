Bakan Koca'dan takipçisine esprili yanıt: Orada arkadaşın eski sevgilisi yok - Son Dakika

Bakan Koca'dan takipçisine esprili yanıt: Orada arkadaşın eski sevgilisi yok
16.02.2021 01:21
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de haftalık vaka sayılarını paylaştı. Bakan Koca'ya bir sosyal medya kullanıcısının haritada sadece Kahramanmaraş'ın yazmadığını sorması üzerine Koca'dan esprili yanıt geldi. Koca, "Grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi yok ama Anadolu'nun güzel insanları var" yanıtı gülümsetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'de haftalık vaka sayılarını paylaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı, Koca'ya sorduğu soruyla bir anda gündeme oturdu.
"ESKİ SEVGİLİSİ FALAN MI VAR BİZİM BURADA?"
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Sayın bakan neden sadece Kahramanmaraş ilinin adı yazılmamış? Grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi falan mı var bizim burada?" sorusunu yöneltti.
"ORADA ANADOLU'NUN GÜZEL İNSANLARI VAR"
Koca ise söz konusu tweeti alıntılayarak "Alperen Bey, belki orada grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi yok ama Anadolu'nun güzel insanları var. Orayı görünce Kahramanmaraş olduğunu herkes bilir" dedi.
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