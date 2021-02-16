Bakan Koca'dan takipçisine esprili yanıt: Orada arkadaşın eski sevgilisi yok - Son Dakika

Bakan Koca'dan takipçisine esprili yanıt: Orada arkadaşın eski sevgilisi yok

16.02.2021 01:21
Bakan Koca'dan takipçisine esprili yanıt: Orada arkadaşın eski sevgilisi yok, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de haftalık vaka sayılarını paylaştı. Bakan Koca'ya bir sosyal medya kullanıcısının haritada sadece Kahramanmaraş'ın yazmadığını sorması üzerine Koca'dan esprili yanıt geldi. Koca, "Grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi yok ama Anadolu'nun güzel insanları var" yanıtı gülümsetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'de haftalık vaka sayılarını paylaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı, Koca'ya sorduğu soruyla bir anda gündeme oturdu.

"ESKİ SEVGİLİSİ FALAN MI VAR BİZİM BURADA?"

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Sayın bakan neden sadece Kahramanmaraş ilinin adı yazılmamış? Grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi falan mı var bizim burada?" sorusunu yöneltti.

Bakan Koca'dan takipçisine esprili yanıt: Orada arkadaşın eski sevgilisi yok

"ORADA ANADOLU'NUN GÜZEL İNSANLARI VAR"

Koca ise söz konusu tweeti alıntılayarak "Alperen Bey, belki orada grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi yok ama Anadolu'nun güzel insanları var. Orayı görünce Kahramanmaraş olduğunu herkes bilir" dedi.

Bakan Koca'dan takipçisine esprili yanıt: Orada arkadaşın eski sevgilisi yok
Bakan Koca'dan takipçisine esprili yanıt: Orada arkadaşın eski sevgilisi yok

Fahrettin Koca, Kahramanmaraş, Türkiye, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Koca'dan takipçisine esprili yanıt: Orada arkadaşın eski sevgilisi yok - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Wilders'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki hadsiz ifadelerine sert tepki Rihanna'nın üstsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı Psikiyatrist Arif Verimli, Müge Anlı'dan Şevki Sözen yüzünden ayrıldığını doğruladı ABD Büyükelçisi Satterfield, Gara'da vatandaşlarımızın şehit edilmesinden PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit etti Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi ilk kez konuştu, mahkeme salonu buz kesti Diyarbakır'da genç kadın sokak ortasında sırtından vurularak öldürüldü İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı
Bayern Münih 2 farklı geriye düştüğü maçta Bielefeld ile 3-3 berabere kaldı Bayern Münih 2 farklı geriye düştüğü maçta Bielefeld ile 3-3 berabere kaldı         
00:33
Kırmızı Oda'nın Nazlı'sı Pınar Deniz makyajsız pozlarıyla hayranlarını mest etti Kırmızı Oda'nın Nazlı'sı Pınar Deniz makyajsız pozlarıyla hayranlarını mest etti         
00:17
Galatasaray'ın Mohamed için satın alma opsiyonu geçersiz sayılabilir Galatasaray'ın Mohamed için satın alma opsiyonu geçersiz sayılabilir         
23:55
Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı! Karadeniz'deki 3 il alarm veriyor Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı! Karadeniz'deki 3 il alarm veriyor         
23:47
Manisa'da 3 kişinin öldüğü aile faciasında zanlı ifadesini değiştirdi: Üçünü de ben vurdum, pişman değilim Manisa'da 3 kişinin öldüğü aile faciasında zanlı ifadesini değiştirdi: Üçünü de ben vurdum, pişman değilim         
22:50
Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal, reyting rekortmeni diziye katıldı Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal, reyting rekortmeni diziye katıldı         
21:36
Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı         
17:03
İstanbul Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor İstanbul Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor         
16:16
13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu 13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu         
15:05
Ersun Yanal, Fenerbahçe'ye hayatının jestini yaptı! Israrla Ersun Yanal, Fenerbahçe'ye hayatının jestini yaptı! Israrla "Alın" dediği isim değerini 18 kat artırdı         
12:27
MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk         
12:21
Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı         
11:50
Danla Bilic yeni sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı Danla Bilic yeni sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı         
11:47
Hazine arayan defineciler, yerin 30 metre altındaki gizli Pamukkale'yi buldu Hazine arayan defineciler, yerin 30 metre altındaki gizli Pamukkale'yi buldu         
09:46
Kırmızı ışıkta Twerk dansı yapan genç kıza ailesi sırt döndü Kırmızı ışıkta Twerk dansı yapan genç kıza ailesi sırt döndü         
08:16
Genç oyuncu, Genç oyuncu, "Senden çocuk yapacağım" tehdidi üzerine soluğu savcılıkta aldı         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2021 01:57:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Koca'dan takipçisine esprili yanıt: Orada arkadaşın eski sevgilisi yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei