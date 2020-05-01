Bakan Koca'dan Türk-İş'in bildirisine yanıt - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk-İş Sendikasının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü, sağlık çalışanlarına ithaf ettiği bildiriye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Bakan Koca, paylaşımda, "Türk-İş Sendikası, bu yıl, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, yayımladığı bildiri ile sağlık çalışanlarımıza ithaf etti. Bütün çalışma arkadaşlarım adına kendilerine teşekkür ediyorum. Bu çok zarif, kıymet bilir davranışla bugün yorgunluklar biraz azalacak. Sağ olsunlar" dedi.

(Neşra Durmaz/İHA)