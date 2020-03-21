Bakan Koca'dan vatandaşlara dışarı çıkmamaları konusunda hassasiyet vurgusu - Son Dakika

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Bakan Koca'dan vatandaşlara dışarı çıkmamaları konusunda hassasiyet vurgusu
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara evde kalmaları konusunda hassasiyet vurgusu yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara evde kalmaları konusunda hassasiyet vurgusu yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Siyami Ersek Hastanesi'nde Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum" notunu düştü.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:55 Kaynak: İHA
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