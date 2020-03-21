Bakan Koca'dan, vatandaşlara uyarı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Bakan Koca'dan, vatandaşlara uyarı - Son Dakika

Bakan Koca'dan, vatandaşlara uyarı

6 saat önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum" açıklamasını yaptı.

Bakan Koca'dan, vatandaşlara uyarı, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum" açıklamasını yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Siyami Ersek Hastanesi'nde 'Koordinasyon toplantısı' gerçekleştirdiklerini belirtti. Koca paylaşımında, "Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.


fahrettin koca, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:04 Kaynak: DHA

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