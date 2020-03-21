Bakan Koca'dan, vatandaşlara uyarı - Son Dakika

Bakan Koca'dan, vatandaşlara uyarı
6 saat önce
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum" açıklamasını yaptı.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum" açıklamasını yaptı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Siyami Ersek Hastanesi'nde 'Koordinasyon toplantısı' gerçekleştirdiklerini belirtti. Koca paylaşımında, "Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:04 Kaynak: DHA
Son Dakika İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı Yaşlı ihbar hattı 'Alo 153': Sokaktaki 65 yaş üstü vatandaşları bildirmek için ihbar hattı açıldı Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak