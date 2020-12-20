Bakan Koca'dan vefat sayılarıyla ilgili iddialara sert tepki: Zihinleri bulandırmaya kimsenin hakkı yok - Son Dakika

Bakan Koca, koronavirüs vefat sayılarındaki devam eden tartışma üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Koca, "Sistemimizde bir kişinin testi bir kere pozitif çıkmış ve tedavi sırasında vefat etmişse, bu kişi testi daha sonra negatif çıksa da Kovid-19'dan ölmüş kabul edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Kimsenin toplumun umutlarını tüketecek ve karamsarlığa itecek yorumlar yapmaya hakkı olmadığını dile getiren Bakan Koca, "Biz hasta sayısını vaka sayısından bağımsız olarak açıklıyoruz. Oysaki birçok ülke açıklamıyor. Dolayısıyla hangi ülkenin hastası daha çok bilmiyoruz" dedi.

"VEFATTAN SONRA NEGATİF ÇIKSA BİLE KORONADAN ÖLMÜŞ SAYILIYOR"

Bakan Koca, Türkiye'deki sağlık alt yapısının birçok Avrupa ülkesinden daha iyi olduğunu hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sistemimizde bir kişinin testi bir kere pozitif çıkmış ve tedavi sırasında vefat etmişse, bu kişi testi daha sonra negatif çıksa da Kovid-19'dan ölmüş kabul edilmektedir.

"ZİHİNLERİ BULANDIRMAYA KİMSENİN HAKKI YOK"

Salgının ilk gününden beri vatandaşlarımızın mücadelemize gösterdiği teveccüh ve sağlık ordumuza duyulan güven basit iddialarla yıpratılmamalı. Hastanın ölüm belgesinden hareketle ithamda bulunmak haksızlıktır. Bu milletin zihnini bulandırmaya kimsenin hakkı yoktur. Salgınla mücadele ortak paydamızdır. Sağlık sistemimize olan güveni sarsacak mesnetsiz ithamlardan uzak durulmalı. Kendimizi eksik görmeyi bırakıp milletimizle ve onun evlatları ile gurur duyalım"

VEFAT SAYILARININ DÜŞÜK GÖRÜNMESİ

Koca, şunları kaydetti:

"Vefat sayıları düşük görünmüyor. Zaten düşük. Peki, sistem ile kendimizi mi kandırıyoruz? Sistemden kastedilen Dünya Sağlık Örgütü'nün, kimin Kovid-19 ölüsü kabul edilmesi, kimin Kovid-19 dışı ölü kabul edilmesi ile ilgili algoritması olabilir. Bu kural sadece Türkiye için değil tüm dünya için geçerli bir algoritmadır. İstatistikler tutulurken bir yıl hiç kanserden vefat eden olmaması, hiç kalp krizine bağlı ölüm olmaması mümkün değildir. Bu durumu düzenlemek için Dünya Sağlık Örgütü konuya açıklık getirerek hangi vefatın Kovid-19'dan, hangisinin Kovid-19 dışı sebeple olduğunu belirlemiştir. Bu ifadenin tüm dünya kendini kandırıyor demekten farkı yoktur. Kovid-19 tedavisi sürerken test sonucu pozitiften negatife dönenlerin Kovid-19 ölüsü kabul edilmediği iddia edilmektedir. Bu durum kesinlikle doğru değildir. Birçok Avrupa ülkesi, ilk testinden 21-28 gün sonra tedavi sırasında vefat edenleri Kovid-19 nedenli ölüm kabul etmemektedir. Bizse ölüme neden olan koronavirüs ise onu Kovid-19'dan vefat etmiş kabul ediyor ve istatistiklerimize böyle kaydediyoruz."

ÖLÜM BELGESİYLE İLGİLİ ASILSIZ İDDİA

Vefat eden bir vatandaşın ölüm belgesinin paylaşıldığını, aslında Kovid-19'dan öldüğü, ancak Kovid-19'dan ölmüş kabul edilmediği iddiasını anımsatan Koca, "17.11.2020 tarihinde hastaneye yatan vatandaşımızı 16.12.2020 tarihinde yani 1 ay sonra kaybediyoruz. Bu hastamızın Ölüm Belgesi'nin 'Ölüm Şekli' hanesinde 'Bulaşıcı Olmayan Hastalık' (doğal ölüm) yazmaktadır. Bu ifade kişinin Kovid-19 ölüsü olmadığı anlamına gelmemektedir. Bu ifade hastanın defin işlemleri açısından bir bulaşıcı hastalık taşımadığını (hastanın PCR testleri negatif) ve adli bir olayda ölmediğini göstermektedir. Hastanın ölüm nedenleri hanesinde iki tanı yer almış. Bunlar Şok ve Kovid-19 olarak belirtilmiştir. Yani hastamızı Kovid-19'dan kaybetmişiz. Bu hastamız tüm istatistiklerimizde Kovid-19'dan vefat etmiş olarak yer almaktadır. Hastanın ölüm belgesinden hareketle ithamda bulunmak haksızlıktır. Bu milletin zihnini bulandırmaya, mücadeleyi sekteye uğratmaya kimsenin hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.