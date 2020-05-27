, SAĞLIK Bakanı, Fahrettin Koca, "Bu bayram, yalnız evlerimize geldi.
, SAĞLIK Bakanı, Fahrettin Koca, "Bu bayram, yalnız evlerimize geldi. Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından videolu bir paylaşımda bulundu. Koca paylaşımında, "Bu bayram, yalnız evlerimize geldi. Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere" ifadelerine yer verdi.
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27.05.2020 08:36:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Koca'dan videolu bayram mesajı - Son Dakika