Bakan Koca'dan "Yanınızdayız" mesajı - Son Dakika
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Bakan Koca'dan "Yanınızdayız" mesajı

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bölgede şu an 50'şer kişilik 4 sahra hastanemiz ve 48 çadırımız kuruluma hazır şekilde mevcuttur" dedi.

Bakan Koca'dan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bölgede şu an 50'şer kişilik 4 sahra hastanemiz ve 48 çadırımız kuruluma hazır şekilde mevcuttur" dedi.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, TWİTTER HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIMDA, ŞU İFADELERE YER VERDİ:

"Şu an ihtiyaç olmamakla birlikte, sahra hastaneleri de dahil olmak üzere ihtiyaç duyulabilecek tüm donanımı ivedilikle depremden etkilenen bölgelere sevk ettik. Bölgede şu an 50'şer kişilik 4 sahra hastanemiz ve 48 çadırımız kuruluma hazır şekilde mevcuttur."

(Mehmet Kalay/İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:40 Kaynak: İHA
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