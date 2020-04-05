BAKAN KOCA'DAN YASAĞA UYAN GENÇ VE ÇOCUKLARA TEŞEKKÜR MESAJI - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 20 yaş ve altı vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına uyan genç ve çocuklara teşekkür etti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sokağa çıkma konusunda 20 yaş ve altı için getirilen uygulamada davranışlarıyla örnek olan gençlerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Sabırlı olursak, hareketli günlerimize erken döneriz" dedi.

Haber: ANKARA,