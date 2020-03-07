Bakan Koca'dan, Yedikule Hastanesi'ndeki 'koronavirüs' iddiasına' ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Bakan Koca'dan, Yedikule Hastanesi'ndeki 'koronavirüs' iddiasına' ilişkin açıklama - Son Dakika

Bakan Koca'dan, Yedikule Hastanesi'ndeki 'koronavirüs' iddiasına' ilişkin açıklama

6 saat önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Yedikule Hastanesi'ndeki 'koronavirüs' iddialarına ilişkin, "Yedikule Hastanesi'nde konulan tanı Yeni Koronavirüs (COVID-19) değil, Human Koronavirüs NL63 tanısıdır" dedi.

Bakan Koca'dan, Yedikule Hastanesi'ndeki 'koronavirüs' iddiasına' ilişkin açıklama, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Yedikule Hastanesi'ndeki 'koronavirüs' iddialarına ilişkin, "Yedikule Hastanesi'nde konulan tanı Yeni Koronavirüs (COVID-19) değil, Human Koronavirüs NL63 tanısıdır" dedi.

Bakan Koca, Yedikule Hastanesi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Hastanın değerlendirme belgesinin fotoğrafını paylaşarak açıklama yapan Koca, "Yedikule Hastanesi'nde konulan tanı, Yeni Koronavirüs (COVID-19) değil, Human Koronavirüs NL63 tanısıdır. Virüs ailesinin çok eskiden beri iyi bilinen bir tipidir. Yol açtığı rahatsızlık basit soğuk algınlığıdır. Hastamıza acil şifalar diliyoruz. Mücadelemiz, virüsün yeni tipiyle" ifadelerini kullandı.


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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:05 Kaynak: DHA
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